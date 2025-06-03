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مستوطنون متطرفون يقتحمون أطراف بلدة كفر مالك شمال شرقي رام الله ويتلفون أشجار زيتون مثمرة (الجزيرة)

Lebanon 24
03-06-2025 | 05:44
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