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مصادر فلسطينية للحدث: مصر وقطر وتركيا ضغطوا على حماس لتليين مواقفها بظل التعنت الإسرائيلي

Lebanon 24
03-06-2025 | 14:22
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