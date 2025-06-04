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أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: أعضاء الكنيست عن حزب شاس للحريديم الشرقيين يستعدون لاجتماع عاجل خارج الكنيست
Lebanon 24
04-06-2025
|
09:02
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