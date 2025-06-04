سلام من جامعة بيروت العربية: لبنان لا يملك ترف إضاعة الوقت وإعادة بناء الدولة ليست شعارًا بل التزام نعمل على تحقيقه فلا قيام للدولة من دون إصلاحٍ حقيقي

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