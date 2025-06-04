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سي إن إن عن خبراء أسلحة: معدل إطلاق النار المسموع وصور الرصاصات يتوافق مع صوت رشاشات الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
04-06-2025 | 23:20
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