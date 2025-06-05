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الإدارة العسكرية في سومي: تعرض 35 حيا في 17 بلدة لـ100 هجوم روسي مدفعي وصاروخي وبالمسيّرات
Lebanon 24
05-06-2025
|
02:24
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