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انسحاب الأرتال العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية التي اقتحمت ناحية الدالية التابعة لمنطقة جبلة في ريف اللاذقية (الميادين)

Lebanon 24
05-06-2025 | 05:02
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