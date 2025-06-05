رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان: نتنياهو لم يتعلم شيئا من 7 تشرين الأول 2023 ويواصل نفس المفهوم الذي قادنا إلى "أعظم مذبحة"

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