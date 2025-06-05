الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي على الضاحية: ما يجري هو إستباحة سافرة لإتفاق دولي ودليل دامغ على رفض المرتكب لمتقضيات الإستقرار والتسوية والسلام العادل في منطقتنا

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