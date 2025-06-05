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المستشار الألماني لـ"سي.إن.إن": الرسوم الجمركية لها تأثير كبير على شركات صناعة السيارات الألمانية

Lebanon 24
05-06-2025 | 17:48
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