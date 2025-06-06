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يسرائيل هيوم عن رئيس الشاباك الجديد تعليقا على قضية تجنيد الحريديم: لا توجد أي طريقة أخرى للتقدم إلا إذا أنشأنا حوارا موضوعيا صريحا بيننا
Lebanon 24
06-06-2025
|
07:03
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