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الخارجية البلجيكية: ندين الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بيروت وتعد انتهاكا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
06-06-2025
|
14:01
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