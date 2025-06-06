Advertisement

أخبار عاجلة

متحدث باسم الخارجية الأميركية للميادين: ندعم حق "إسرائيل" بالدفاع عن نفسها وحماية مجتمعاتها على الحدود الشمالية من حزب الله

Lebanon 24
06-06-2025 | 16:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لسي إن إن: يجب حماية حق إيران في الطاقة النووية
lebanon 24
07/06/2025 00:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الداخلية السورية: استحداث إدارة حرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب
lebanon 24
07/06/2025 00:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي خلال زيارته القيادة الشمالية: سنواصل إزالة تهديدات حزب الله وحماية بلدات الشمال
lebanon 24
07/06/2025 00:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بإعادة تنظيم نفسه
lebanon 24
07/06/2025 00:54:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:54 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:34 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:29 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:23 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:06 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:54 | 2025-06-06
17:34 | 2025-06-06
17:29 | 2025-06-06
17:27 | 2025-06-06
17:23 | 2025-06-06
17:17 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24