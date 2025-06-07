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تعادل الشباب الغازية والرياضي العباسية 0-0، في الجولة العاشرة من التصفية النهائية لأواخر الدوري اللبناني على ملعب الإمام موسى الصدر.

Lebanon 24
07-06-2025 | 11:16
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