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اعلام سوري: مجلس الامن الدولي يجتمع غدا الاثنين لدراسة تقرير حول قوات الفصل بين سوريا واسرائيل على ان يتم في نهاية الشهر التصويت على قرار يرمي لتمديد عمل هذه القوات لستة أشهر

Lebanon 24
08-06-2025 | 13:26
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