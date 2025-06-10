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سلام: نحن في إطار إعادة النفس الى تراث لبنان واحياء المكتبة الوطنية وأعدنا افتتاح مدينة كميل شمعون ايمانا منا بأن الرياضة اساسية

Lebanon 24
10-06-2025 | 03:47
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