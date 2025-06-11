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إيران تحذّر من رد “قاس جداً” إذا أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية مشروع قرار الإدانة
Lebanon 24
11-06-2025
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03:04
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