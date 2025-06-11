وسائل إعلام "إسرائيلية": الجيش الإسرائيلي سيقوم بمناورة حتى الساعة 12 ظهراً في منطقة كريات شمونه حيث من المتوقع سماع أصوات إطلاق نار وحركة مركبات

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