الجميّل بعد لقائه لودريان عن الاعتداء على اليونيفيل: رسالة سلبية اذا استمر الموضوع بهذا الشكل واذا لم تظهر الدولة اللبنانية جدية في محاسبة من اعتدى على اليوفينيل

Lebanon 24