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وزير الدفاع الإسرائيلي: المتظاهرون الجهاديون الذين يرغبون بدخول غزة يُهددون النظام المصري

Lebanon 24
11-06-2025 | 12:10
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