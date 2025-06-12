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الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية: متضامنون مع زملائنا الذين يواجهون عقوبات أو تدابير قسرية تهدف إلى تقويض استقلال القضاء

Lebanon 24
12-06-2025 | 06:05
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