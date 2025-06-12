تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين: قوات الأمن والجيش في شرق ليبيا أوقفوا سير قافلة الصمود عند مدخل مدينة سرت بحجة انتظار الحصول على الموافقات من بنغازي للمرور

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