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المستشار الألماني: نؤكد مجددا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن وجود وأمن مواطنيها

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:46
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