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الراعي: هذا الوطن الصغير بمساحته والكبير بتراثه وإنسانيته يقف اليوم أمام مفترق طرق فإما أن يتابع السير في نفق المراوحة والانقسام أو أن ينهض من جديد

Lebanon 24
15-06-2025 | 03:32
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