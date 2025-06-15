Advertisement

أخبار عاجلة

"يديعوت أحرونوت" عن مصادر: انقسام بجيش الاحتلال بخصوص خطاب يسرائيل كاتس الذي هدد فيه بحرق طهران

Lebanon 24
15-06-2025 | 04:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مصادر: القوة الإسرائيلية التي تعرضت لهجوم بالشجاعية مسؤولة عن حماية مواقع بالمنطقة العازلة
lebanon 24
15/06/2025 14:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: اغتيال شخصيتين بارزتين في طهران واليمن "بالغتا الأهمية"
lebanon 24
15/06/2025 14:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر: العمليات العسكرية الإسرائيلية يرجح أن تشهد تصعيدا قريبا
lebanon 24
15/06/2025 14:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مصادر: إسرائيل تدرس توجيه ضربة لأهداف إيرانية ردا على صواريخ الحوثيين
lebanon 24
15/06/2025 14:46:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:44 | 2025-06-15
07:43 | 2025-06-15
07:41 | 2025-06-15
07:41 | 2025-06-15
07:27 | 2025-06-15
07:26 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24