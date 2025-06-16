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"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر إعلامية: عدد غير مسبوق من طائرات التزود بالوقود جوا يغادر الولايات المتحدة نحو أوروبا

Lebanon 24
16-06-2025 | 00:07
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