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"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر إعلامية: عدد غير مسبوق من طائرات التزود بالوقود جوا يغادر الولايات المتحدة نحو أوروبا
Lebanon 24
16-06-2025
|
00:07
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