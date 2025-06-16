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مرقص: سلام ذكّر أنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ موضحاً أنه لم يُحدّد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح

Lebanon 24
16-06-2025 | 08:33
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