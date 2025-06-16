مرقص: سلام ذكّر أنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع المقررات بخصوص السلاح الفلسطيني موضع التنفيذ موضحاً أنه لم يُحدّد أي موعد رسمي بشأن تسليم السلاح

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