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رويترز : ترمب لن يوقع على بيان لمجموعة 7 يدعو للتهدئة بين إسرائيل و إيران

Lebanon 24
16-06-2025 | 20:39
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