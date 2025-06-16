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أكسيوس: اللقاء المقترح بين ويتكوف وعراقجي يهدف لمناقشة مبادرة دبلوماسية تهدف إلى التوصل لاتفاق نووي جديد وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران

Lebanon 24
16-06-2025 | 23:02
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