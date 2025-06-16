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وزير الخارجية الإيراني: على أعدائنا أن يعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يجبرونا عسكريا على قبول مطالبهم

Lebanon 24
16-06-2025 | 23:20
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