رويترز عن مصادر مطلعة: مقتل أبرز مستشاري خامنئي العسكريين والأمنيين نتيجة الضربات الإسرائيلية أحدث فجوات كبيرة في دائرته المقربة ورفع من مخاطر الوقوع في أخطاء استراتيجية

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