Advertisement

أخبار عاجلة

السفير الأميركي في إسرائيل: السفارة تعمل على تنظيم رحلات الإجلاء ومغادرة السفن السياحية للأميركيين الراغبين في المغادرة

Lebanon 24
18-06-2025 | 11:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الأميركية: السفارة في الوقت الحالي ليست في موقع إجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر على مغادرة إسرائيل
lebanon 24
18/06/2025 22:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن السفارة الأميركية في القدس: السفارة ليست في وضع يسمح لها بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم في مغادرة إسرائيل
lebanon 24
18/06/2025 22:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الأميركية في إسرائيل: لسنا في وضع يسمح لنا حاليا بإجلاء الأميركيين أو مساعدتهم بشكل مباشر على المغادرة
lebanon 24
18/06/2025 22:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الصينية في تل أبيب: ننصح مواطنينا بمغادرة إسرائيل في أقرب وقت
lebanon 24
18/06/2025 22:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:02 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:02 | 2025-06-18
15:01 | 2025-06-18
14:50 | 2025-06-18
14:37 | 2025-06-18
14:35 | 2025-06-18
14:29 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24