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وزيرة خارجية أستراليا تدعو إيران إلى وقف برنامجها النووي والعودة إلى المحادثات

Lebanon 24
18-06-2025 | 22:46
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