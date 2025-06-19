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إذاعة الجيش الإسرائيليّ: إيران تطلق أكبر دفعة صواريخ خلال الساعات الـ48 الماضية وتضم نحو 20 إلى 30 صاروخًا

Lebanon 24
19-06-2025 | 00:23
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