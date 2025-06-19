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نتنياهو لهيئة البث الإسرائيلية: عمليتنا في إيران تسير بصورة أسرع من الجدول الزمني الذي وضعناه
Lebanon 24
19-06-2025
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12:22
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