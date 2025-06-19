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وزير الخارجية البلجيكي: الشرق الأوسط على مفترق خطير وندعو الأطراف لضبط النفس وتجنب تدويل الأعمال العدائية

Lebanon 24
19-06-2025 | 14:57
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