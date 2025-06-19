Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة فارس: قائد الحرس الثوري الإيراني يعين العميد مجيد خادمي رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس

Lebanon 24
19-06-2025 | 15:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مركز القيادة والمعلومات للجيش الإسرائيلي بدقة متناهية
lebanon 24
20/06/2025 03:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خامنئي يعيّن قائداً جديداً للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني
lebanon 24
20/06/2025 03:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الإيراني يعين مجيد موسوي لقيادة القوات الجوفضائية بالحرس الثوري بعد اغتيال علي حاجي زاده (الجزيرة)
lebanon 24
20/06/2025 03:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس عن مصدر في الحرس الثوري: نحذر إسرائيل من استهداف المراكز الاقتصادية والبنى التحتية للطاقة
lebanon 24
20/06/2025 03:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:25 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:09 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:09 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:04 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:16 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2025-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:25 | 2025-06-19
19:09 | 2025-06-19
19:09 | 2025-06-19
19:05 | 2025-06-19
19:04 | 2025-06-19
19:03 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24