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الخارجية المصرية: عبد العاطي يتصل بكل من ويتكوف وعراقجي ويؤكد ضرورة بذل كافة الجهود لخفض التصعيد

Lebanon 24
20-06-2025 | 04:00
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