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وزير الإعلام بول مرقص: التواصل سلاح ويجب استخدامه لصد خطاب الكراهية ويجب عدم اجتزاء الكلام ويريد البعض سوء استخدام الحرية

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:23
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