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قطر تحذر من خطورة القصف الإسرائيلي لإيران على استقرار إمدادات الطاقة

Lebanon 24
20-06-2025 | 06:09
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