وزير الصناعة جو عيسى الخوري: أُجِّل موضوع إنشاء مطار القليعات لمزيد من الدرس وبسبب حاجة الموضوع إلى المجلس الأعلى للخصخصة والهيئة العامة للطيران المدني

Lebanon 24