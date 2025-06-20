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أخبار عاجلة
نتنياهو: إيران لديها 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية
Lebanon 24
20-06-2025
|
11:46
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