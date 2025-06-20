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مندوب فنزويلا لدى مجلس الأمن: الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

Lebanon 24
20-06-2025 | 12:41
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