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هيئة البث الإسرائيلية: انفجار في حيفا يعتقد أنها نتيجة اعتراض مسيّرة في منطقة البحر

Lebanon 24
20-06-2025 | 16:47
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