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ساعر لصحيفة بيلد الألمانية: مجلس الوزراء الأمني لم يضع تغيير النظام في ⁧‫إيران‬⁩ كهدف في هذه الحرب حتى الآن

Lebanon 24
20-06-2025 | 19:11
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