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وكالة مهر الإيرانية: تمديد إغلاق الأجواء الجوية الإيرانية حتى الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي

Lebanon 24
21-06-2025 | 02:18
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