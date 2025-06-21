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الميادين عن مسؤول إيراني رفيع: لدى القوات المسلحة الإيرانية مخزون كبير من المسيّرات المحصنة في مدن تحت الأرض والتي تضم الآلاف من المسيّرات

Lebanon 24
21-06-2025 | 18:13
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