نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي رفيع: الهجوم الذي شنّته قاذفات B-2 على موقع فوردو لم يدمّر المنشأة المحصّنة بشدة لكنه ألحق بها أضراراً جسيمة

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