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رئاسة الوزراء البريطانية: اتصال بين ستارمر وترامب بحث الوضع في الشرق الأوسط
Lebanon 24
22-06-2025
|
16:36
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