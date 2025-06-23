Advertisement

أخبار عاجلة

نائب وزير الخارجية الإيرانية: لا أحد يستطيع أن يملي علينا ما يجب علينا فعله طالما أننا نتصرف في إطار التزاماتنا القانونية

Lebanon 24
23-06-2025 | 01:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس البرلمان الإيراني: ما أظهرناه حتى الآن في الحرب هو ضبط النفس وعلى ترامب أن يعلم أنه لا يستطيع فرض السلام علينا بالحرب والتهديد
lebanon 24
23/06/2025 10:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب استقبل لاثارو في زيارة وداعية: لا يستطيع احد ان يمنع لبنان من الدفاع عن نفسه
lebanon 24
23/06/2025 10:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الهجوم الإسرائيلي علينا أسفر عن مقتل مئات المدنيين
lebanon 24
23/06/2025 10:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا أحد يستطيع كسر العلاقة القوية بين أميركا والسعودية
lebanon 24
23/06/2025 10:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:03 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:03 | 2025-06-23
03:03 | 2025-06-23
03:01 | 2025-06-23
03:00 | 2025-06-23
02:54 | 2025-06-23
02:47 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24